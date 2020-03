Szárnyal tovább a forint, de miért?

Tovább ugrott a forint azután, hogy a dollárral szemben kora délután átment egy fontos technikai szinten (298-nál), de közben azért a technikai mellett fundamentális oka is van a forint mai határozott erősödésének: a nulla felé tartó amerikai kamatkörnyezetben relatív már a magyar kamatkörnyezet piaci megítélése is jobb, ez a relatív helyzetváltozás pedig már a forintra nehezedő eddigi nyomást is enyhíti (feltehetően a forint eddigi gyengüléséért felelős, kamatkülönbözetre játszó carry trade pozíciók zárása zajlik tömegesen).

Amint megírtuk: a piac a keddi rendkívüli Fed-vágás után másfél héten belül további legalább újabb 25 bázispontos kamatvágást vár a jegybanktól, a különböző futamidejű amerikai kötvényhozamok meredeken esnek (a 10 éves reggel ég 0,83%-on járt, most 0,71%-on, ami új történelmi mélypont), így a dollár eddigi kamatelőnye gyorsan olvad, ez pedig relatív jobb színben tünteti fel például a forintot is. A forint délelőtt még átmenetileg 338-ig esett az euróval szemben, most pedig már 334,7-nél jár, a dollárral szemben pedig a reggeli 300,3-ról mostanra 295-ig szárnyalt a magyar fizetőeszköz.

