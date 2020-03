Elérte a falat a forint, 335-nél kezdi a napot

Az utóbbi napokban megint megtorpanni látszik a forint erősödése, mostanra elérte a 335-ös kritikus szintet. Nagy kérdés lesz, hogy innen marad-e tér lefelé, egyelőre birkózik a fontos szinttel a forint. Közben a dollár és a font is komolyabb gyengüléssel kezdte a napot.

Szerda reggel 335 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a kedd esti szintnél. Az utóbbi napokban kifulladni látszik a magyar deviza erősödése, már nem először fordul elő, hogy a 335-336-os szint állította meg a lejtmenetet az árfolyamban. A következő napok nagy kérdése az lesz, hogy innen tud-e még erősödni a forint, akkor ugyanis nagyobb tér nyílhat meg lefelé. A dollárral szemben 295,42-nél jár a magyar deviza, míg az angol font 380,89 forintba kerül a brit kamatvágás után.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig a forinthoz hasonló minimális gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont fél százalékos gyengüléssel nyitott. Az orosz rubel a hétfői zuhanás után folytatja a visszakapaszkodást, 0,6 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

A dollár ismét komolyabb gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, az 1,1347-es szint 0,6%-kal magasabb a kedd estinél. A befektetők elsősorban az EKB holnapi kamatdöntő ülésére figyelnek, melyen várhatóan tovább lazít majd az eurózóna jegybankja.

Már csak azért is esélyes ez, mert ma reggelre váratlanul a Bank of England is 50 bázispontos kamatvágást jelentett be a koronavírus gazdasági hatásaira hivatkozva. A hírre a font fél százalékot esett az euróval szemben.