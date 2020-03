347-es euró közelében szédeleg a forint

Nem javul a nemzetközi pénz- és tőkepiaci hangulat, hiszen több nagy piaci szereplő is azt mondja, hogy globális recesszió várható, igaz közben gőzerővel készülnek a különféle állami és jegybanki támogató programok a világban. A dollár jelentősen erősödött ma a nemzetközi piacokon, az euró/dollár a kora reggeli 1,1170-ről 1,0970-ig bukott mostanra, így a gyengülő euróval szemben is gyenge, 347 körül maradt a forint. Amint külön cikkünkben megírtuk: a dollár ereje miatt a dollár/forint jegyzések 316 fölé lendültek, ami 20 éves forintmélypontot jelent és közel járunk itt is a forint történelmi mélypontjához.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start