Elképesztő: 35 éves mélypontra zuhant az angol font!

Az elmúlt órákban újabb meredek fontgyengülés bontakozott ki a vezető devizákkal szemben, a font/dollár keresztárfolyam 1,19 alá bukott. Ez 35 éves mélypont, azaz még a Brexit népszavazás utáni mélyrepüléskor, 2016 őszén se volt ilyen gyenge, mint most. Másfél hét alatt tehát 10%-os a zuhanás, noha a Bank of England még „csak” egy kamatvágást jelentett be és az irányadó rátája így még 0,25%-os az amerikai Fedé viszont már 0%. A BOE is várhatóan újabb kamatvágást jelent majd be, ezt is árazhatja most a piac.

Amennyiben nagyon hosszú távú grafikont nézünk, azt látjuk, hogy 1985 óta nem volt ilyen gyenge a font a dollárral szemben.

Az euróval szemben 0,92 fölé lendült a font árfolyama, itt még nincs új mélyponton a font, de közeledik hozzá.

A forint is történelmi mélyponton jár ma az euróval szemben 350-nél, a dollárral szemben 319 körül, így az angol font mélyrepülése kevésbé látványos a font/forint keresztárfolyamban, a jegyzések 379 körül járnak a bankközi piacon.