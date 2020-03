Elakadt a forint szárnyalása, 350-nél hullámzik az euró

Reggel 355,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,35%-os erősödést jelentett a csütörtök esti árfolyamhoz képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap a nap első felében 360 közelében is járt az árfolyam, 359,7-nél volt a csúcsa, majd a nap második felében már stabilizálódott kicsit. Az elmúlt egy hétben így is közel 5 százalékkal, mintegy 20 egységgel került feljebb az euró-forint jegyzés. A dollár most 330,9-nél jár, az angol font pedig 388,15 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,4 százalékkal, a cseh korona pedig közel egy százalékkal erősödött reggelre, vagyis nem csak a magyar devizán enyhült a nyomás a jelek szerint. A feltörekvő piacon a török líra 1,1 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 1,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

Egyelőre a dollár piacán is fordulat látszik ma reggel, az utóbbi napok folyamatos erősödése után kicsit gyengült az amerikai deviza, az 1,076 körüli euró-dollár árfolyam 0,6 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen eközben 0,85 százalékkal erősödött, míg az angol font 2,2%-os szárnyalást mutat.