Már 750 milliárdnyi betétet helyezett ki az MNB a bankoknak

A múlt heti 655 milliárd forint után ezúttal 750 milliárd forint értékben éltek a jegybank új egyhetes betéti eszközével a kereskedelmi bankok. A kedvező, 0,9%-os kamatozású eszközzel az MNB a rövid likviditást igyekszik kezelni.

A múlt héten kötött 655 milliárd forintnyi banki betét mellett 95 milliárd forint friss forrás jelent meg az MNB új eszközében (a 655 milliárd most le is járt). A 0,9%-os kamatozású betéttel az MNB célja a rövid likviditás biztosítása a bankrendszerben, illetve most kedden bejelentették, hogy ennek az egyhetes betétnek a kamatával tudják a későbbiekben befolyásolni a kamat alakulását.

Egyelőre maradt a 0,9%-os kamat, de kedden Nagy Márton alelnök már figyelmeztetett arra, hogy később ettől bármelyik irányban eltérhet az MNB. Vagyis mostantól gyakorlatilag ennek az egyhetes betétnek a kamata tekinthető irányadónak, melyet a jegybank hetente tud befolyásolni a csütörtöki tendereken.

