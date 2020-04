Gyengélkedik a forint, már 354 felett az euró

Hétfő reggel 352,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os erősödést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A múlt héten a forint háromszor is nekifutott a 350-es lélektani határnak, azonban mindháromszor visszapattant erről a falról, különösen a pénteki volt látványos. A kérdés most az, megpróbálja-e újra a forint átvinni ezt a támaszt, ehhez előbb erőt kellene gyűjtenie, hiszen a mostani szintről nagyon nagy ugrás és komoly fundamentális alap kellene egy ekkora erősödéshez. A másik eshetőség természetesen az, hogy tovább megy a gyengülés felé a magyar deviza, és fokozatosan távolodik el a 350-től. Erre a kérdésre akár már ma választ kaphatunk. A dollárral szemben most 325-nél áll a forint, míg az angol font 404,7 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett az euróval szemben, vagyis az irányt tekintve a forint egyelőre felülteljesítőnek tűnik, de korai lenne ebből messzemenő következtetéseket levonni. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand fél százalékot veszített.

Lassan a dollár piacán is mindennaposak az éles fordulatok, most épp erősödni próbál az amerikai deviza az euróval szemben, az 1,084 körüli árfolyam 0,3 százalékkal alacsonyabb a péntekinél az euróval szemben. A japán jen eközben szintén 0,3 százalékot veszített, míg az angol font 0,4 százalékkal esett vissza a dollárral szemben.

