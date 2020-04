Nem nyugszik a forint, már egy százalékos esésben

Kedd reggel 352,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett hétfő estéhez képest a magyar deviza számára. Tegnap felemás napja volt a forintnak, hiszen a nap első felében érezhető gyengülést láttunk, a 355-öt is megközelítette az euró jegyzése, majd estére onnan kapaszkodott vissza a jelenlegi szint környékére. Így ugyan továbbra is messze vagyunk a múlt héten háromszor is támadott 350-es lélektani szinttől, de egy újabb erősödési hullámmal könnyen újra ott találhatná magát a forint. A dollárral szemben most 325,5-nél járunk, míg az angol font 404 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is a forinthoz hasonló kismértékű elmozdulással kezdett, miközben a feltörekvő piacokon a török líra és a dél-afrikai rand egyaránt 0,1 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban továbbra is ingadozás látszik, nem dől el a hosszabb távú irány. Ma reggelre például 0,2 százalékkal erősödött az amerikai deviza, de így is ugyanott jár, ahol egy napja. A japán jen eközben 0,15%-kal erősödött, az angol font viszont 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images