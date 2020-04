Egyre jobb erőben a forint, 355 alatt az euró

A forint 357,2 körül járt az euróval szemben péntek reggel, ez egy hajszállal alacsonyabb volt a csütörtök esti árfolyamnál. A tegnapi 358 feletti árfolyamhoz képest pedig már érezhető erősödést jelent a mostani szint. Várhatóan a következő napokban is a 360-as szint határozza majd meg a hangulatot a forint piacán, ha nem tud jelentősen javulni a feltörekvő piaci hangulat, akkor ezt is elérheti a forint. A dollárral szemben most 332-nél járunk, míg az angol font 409,56 forintba kerül.

A régióban egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödést mutat tegnaphoz képest, de ez sokkal inkább stagnálásnak nevezhető. A feltörekvő piacokon a török líra 0,6 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékot veszített.

A dollár közben próbál új erőre kapni, megint 1,08 alatt jár a jegyzés az euróval szemben. Ma reggel 1,076 körül egészen pontosan, ami tegnaphoz képest további 0,2 százalékos dollárerősödést jelent. Ha ez folytatódik, akkor nem túl jó jel a feltörekvő devizák, így a forint számára sem. A japán jen ma reggel alig mozdult a dollárral szemben, az angol font viszont 0,1 százalékkal gyengült.

