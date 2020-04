Koronavírus: 1 millió felett a fertőzöttek száma, több mint 56 ezren elhunytak az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban meghaladta az egymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma, és több mint 56 ezren hunytak el a vírus okozta Covid-19 nevű légúti betegségben - jelentette kedden a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház.

A tekintélyes intézmény adatbázisa magában foglalja valamennyi amerikai tagállam, a szövetségi főváros, s az Egyesült Államok tengerentúli területei és társult államai adatait.

A járvány gócpontja változatlanul New York állam és New Jersey, de folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a halottak száma Massachusettsben és Pennsylvaniában is.

Szokásos napi sajtótájékoztatóján New York állam kormányzója, Andrew Cuomo kedden bejelentette, hogy előző nap az állam területén 335 beteg halt meg a vírus okozta betegségben. Minden reggel arra gondolok, hogy ma véget ér a lidércnyomás, de nem így van - fogalmazott a politikus az állam fővárosában, Albanyban tartott sajtókonferencián. Elmondta, hogy az állam gazdasági újranyitása közben két, veszélyt jelző tényezőre figyelnek majd: a kórházak "telítettségére" és a vírus továbbadásának ütemére.

Amennyiben a kórházak kihasználtsága meghaladja kapacitásuk 70 százalékát vagy a fertőzés terjedésének üteme megnövekszik, az államban leállnak az élet újraindításával. New Jersey kormányzója, Phil Murphy arról számolt be, hogy hétfőn több mint 2800 új vírusfertőzött beteget regisztráltak, és 402 ember halt meg a Covid-19-ben. Az államban több mint 113 ezer a fertőzöttek száma.

Massachusetts kormányzója, Charlie Baker azt jelentette be, hogy az államban semmiféle üzleti tevékenységet nem indítanak újra május 18-a előtt. Az iowai kormányzó, Kim Reynolds ugyanakkor kedden a gazdasági élet beindítása mellett foglalt állást, kiemelve a húsfeldolgozó üzemek nyitva tartásának fontosságát. Alapvető, életbevágó fontosságú az élelmiszerellátás biztosítása - fogalmazott a kormányzó. Hozzáfűzte: a farmerek, a húsfeldolgozók, az élelmiszerellátók iránti kötelezettségünk a gondoskodás arról, hogy az embereknek továbbra is legyen élelmiszer az asztalon. A középnyugati Iowa az amerikai élelmiszerellátás 10 százalékát biztosítja.

Donald Trump amerikai elnök - a Ron DeSantis floridai kormányzóval a Fehér Házban folytatott megbeszélései után - újságíróknak azt mondta: a Védelmi Termelési Törvényt igénybe véve várhatóan elnöki rendeletet ír alá a húsfeldolgozó üzemek munkájának kötelező folytatásáról. A cél, mondta az elnök, az élelmiszerellátás biztonsága.

