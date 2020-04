Szép kis sávot épített magának a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Két hete még a 350-es szinttel birkózott a forint, azonban hiába futott neki háromszor is, nem tudta áttörni. Nem sokra rá pedig mára 360-es euró fenyegetett, de egyelőre onnan is megmenekültünk. Vagyis most úgy tűnik, hogy a 350-360 közti sávból nehéz lesz bármerre elmozdulni, ez lehet a következő időszakban a meghatározó a forint számára.