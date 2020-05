Újra nekifut a betonfalnak a forint - Most sikerülhet áttörni?

Ma reggel 350,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a szerda esti árfolyammal. Tegnap a nap második felében fokozatosan gyengült vissza a magyar deviza azt követően, hogy délelőtt 348 körül is járt az euró jegyzése. Estére 351 feletti árfolyamot is láttunk, vagyis a korábban is erős támaszként funkcionáló 350 ezúttal is megálljt parancsolt a forinterősödésnek. A dollárral szemben most 324,8 körül járunk, míg az angol font 401,5 forintba kerül.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Az utóbbi napokban a forint egyértelműen felülteljesítő volt a régiós versenytársakhoz képest, ma reggel egyelőre nincs egyértelmű irány, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdtek. A feltörekvő piacon a török líra 0,35%-kal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékkal erősödött.

A dollár az utóbbi napokban egyértelműen erősödött elsősorban azt követően, hogy a német alkotmánybíróság döntése nyomást helyezett az euróra. A jelek szerint azonban 1,08-nál megtorpant a tendencia, legalábbis ma reggel már nem tud onnan tovább kapaszkodni az amerikai deviza. A japán jen eközben 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images