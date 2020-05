Nagy harcot vív a forint, amiben egyelőre rosszul áll

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Napok óta a 350-es szinttel küszködik a forint, tegnap és tegnapelőtt is visszapattant erről a támaszról a jegyzés. Egyelőre pénteken sincs nagy változás, könnyen lehet, hogy harmadszor is nekifut a forint a falnak, de egyáltalán nem biztos, hogy át is tudja törni.