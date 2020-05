A szimbolikus újraindulás után máris kénytelenek csökkenteni a termelést Európa legnagyobb autógyárában

A Volkswagen bejelentette, ideiglenesen, négy napon keresztül kénytelen csökkenteni a termelését legnagyobb wolfsburgi gyárában az európai autópiacon tapasztalható gyenge kereslet miatt.

Néhány héttel ezelőtt írtunk be arról, hogy újraindult a gyártás a legnagyobb európai autógyárban, a több mint 6 négyzetkilométeren elterülő, több mint 60 ezer dolgozónak munkát adó wolfsburgi Volkswagen-üzemben. A világ legnagyobb autógyártója fokozatosan indította be termelését, amelynek eredményeként április végére jutott el oda, hogy megkezdhette a gyártást.

Az üzemben 8 ezer dolgozó vette fel a munkát, a tervek úgy szóltak, hogy első körben a konszern egyik legfontosabb modellje, a Volkswagen Golf gördül majd le a gyártósorokról, később jön a Tiguan és a Touran. A németek április végén úgy számoltak, hogy az első héten 1400, a következő héten pedig 6000 autót készítenek Wolfsburgban, ahol az első héten a kapacitások 10-15, majd pedig 40 százalékán akarták üzemeltetni a gyárat. A konszern vezetése arra számított, hogy nagyjából 3 hét kell ahhoz, hogy ismét normálisnak mondható mederben folyjon a termelés.

A legfrissebb híradások tanulsága szerint viszont egyelőre nem tudják a legnagyobb wolfsburgi Volkswagen-gyárat olyan kapacitáskihasználtság mellett üzemeltetni, ahogy korábban eltervezték.

Ennek oka végtelenül egyszerű, egyelőre nagyon gyenge Európában az új autók iránti kereslet.

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében ugyanis szinte mindenhol enyhébb, vagy szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezettek be, amelyek nagyon kedvezőtlen hatással voltak az autóeladásokra is. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy a mélypontot jelentő április után még májusban is jelentős visszaesés várható az új autó eladásokban, ezt követően indulhat el csupán a lassú felépülés a kétsebességűvé váló európai autópiacon.

Ezek a folyamatok húzták most keresztül a Volkswagen terveit, amely a Bloomberg beszámolója szerint kénytelen csökkenteni a termelést legnagyobb wolfsburgi gyárában: ideiglenesen két gyártósoron függesztik fel a termelést, amelyeken a Tiguan, a Touran és a Seat Taracco készül, továbbá megszüntetnek egy műszakot azon a különálló gyártósoron, amelyen a Volkswagen Golfokat állítják elő.

A lépéssel kapcsolatban a vállalat kijelentette, hogy működését rugalmasan kell igazítania a vásárlói igényekhez, megrendelésekhez. Hozzátették, reményeik szerint a mostani helyzet normalizálódni fog, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Hatalmas erőfeszítéseket tett az autóipar, minden a keresleten múlik

A világ vezető autóipari szereplői hatalmas erőfeszítéseket tettek az elmúlt hetekben azért, hogy a koronavírus okozta nehézségek közepette képesek legyenek újraindítani a gyártásukat szerte a világon úgy, hogy közben garantálják dolgozóik egészségének védelmét is.

Ugyanakkor azt látni kell, hogy mindez mit sem ér majd abban az esetben, hogyha az autók iránti kereslet fokozatosan nem tér vissza, vagy hirtelen megint zuhanni kezd. Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy kereslet hiányában egyetlen autóipari vállalat sem fog a gyárudvarra termelni, inkább ideiglenesen felfüggesztik megint majd a gyártást

– írtuk szombaton megjelent véleménycikkünkben.

A Volkswagen mostani, ideiglenes termeléscsökkentése is jól mutatja, hogy mindennek a kulcsa a kereslet alakulása, megrendelések hiányában senki nem lesz képes arra, hogy a korábbi termelési szinteket akár csak megközelítse.

Sok jóra nem számíthatunk

A kereslet kapcsán lényeges arról is beszélni, hogy az iparági elemzők az autóeladások markáns esésére számítanak 2020-ban. Az IHS Markit például nemrég kénytelen volt felülbírálni korábbi előrejelzését, így ma már arra számítanak a szakértőik, hogy idén csupán 69,9 millió autót adhatnak el világszerte a koronavírus kedvezőtlen hatásai miatt, amely 22 százalékos zuhanást jelent 2019-hez képest. Az elemzőház úgy számol, hogy a gyors ütemű zuhanást nagyon lassú felépülés követheti majd a világ autópiacain. Elemzésükben a koronavírus második hullámával, mint az értékesítéseket kedvezőtlenül befolyásoló kockázattal, egyedül az Egyesült Államok autópiacával kapcsolatban említik.

Az LMC Automotive elemzői tovább mentek, az eladások várható alakulásával kapcsolatban több lehetséges forgatókönyvvel is előálltak. Alap esetben úgy számolnak, hogy idén durván 71 millió járművet adhatnak el a világban, amely mintegy 20 százalékos zuhanást jelentene 2019-hez képest. Ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy ez a szám akár kevesebb is lehet, annak függvényében, hogy az autógyártás szempontjából meghatározó régiókban milyen gyorsan tér vissza az élet a normál kerékvágásba.

A vezető autógyártók is sorra tették ki az elmúlt hetekben negyedéves beszámolóikat, amelyekben jelezték, a koronavírus-járvány miatt nagyon nehéz évre, az autóértékesítések visszaesésére számítanak. Ezek a borús előrejelzések ráadásul nem számoltak a koronavírus második hullámával, amelynek bekövetkezésére egyre több szakértő figyelmeztet, illetve amely nagyon súlyos károkat okozhat az autóipar számára.

