Tovább esik a forint Powell szavai után

Powell a bevezetőben mondott üzeneteken felül azt is mondta: a negatív kamatok nem a monetáris politika eszköztárába tartoznak Amerikában, amivel lehűtötte azokat a piaci kedélyeket (és Donald Trump elnök felől érkező sürgetéseket), hogy ebbe az irányba kellene elmozdulnia a Fednek a további élénkítés érdekében. A piaci spekuláció az elmúlt napokban a Fed Fund Furures árazását minimálisan a negatív tartományba vitte, miközben Powell az elmúlt hónapokban is sokszor elmondta, hogy nem realitás Amerikában a negatív (jegybanki) kamat. Most tehát erre erősített még rá, ami a dollárt is erősíteni kezdte az euróval szemben és így a jegyzések 1,09 közeléből lefordultak 1,085 alá. A dollár erősödése és a forint esése miatt a dollár/forint jegyzéske tovább emelkedtek: 326,5-nél is jártak, most 326 körül mozognak a bankközi piacon.

A forint reggel óta tartó esése az euróval szemben az imént 354,4-ig emelkedő árfolyamhoz vezetett, ami 0,7%-os forintesést jelent. Ez továbbra is a legnagyobb a régiós devizák közül mindkét fő devizával szemben. Még az orosz rubel is csak 0,4%-ot veszített értékéből, a török líra pedig még erősödni is tudott tegnap éjszakához képest, így most a forint szokatlan módon látványosan kilóg a régióból. A forint a mai eséssel bő egy hete nem látott mélypontra bukott és a jelek szerint ismét megtartotta az EURHUF jegyzéseket a 348-350 közötti zóna.

