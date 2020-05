Nagyon vártuk a ma reggeli adatot, de a forint alig mozdult utána

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Perceken belül megjelenik az első negyedéves GDP-adat, mely már a koronavírus hatásait is tartalmazza. A KSH publikációjára pedig a forint is reagálhat, mely a szerdai nagyobb gyengülés után tegnap sem tudott magához térni és javítani. Így továbbra is 355 közelében jár az euróval szemben, ahonnan ma jöhet akár komolyabb mozgás is.