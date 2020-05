Szép csendben kéthavi csúcsra kapaszkodott a forint

Csütörtök reggel 350-nél járt a forint az euróval szemben, ami minimális elmozdulást jelentett szerdához képest. Azt továbbra sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a magyar deviza áttörte a 350-es lélektani szintet, ehhez tartósan alatta is kellene maradnia. Korábban többször volt példa leszúrásra, de a támasz eddig mindig megfogta a forint erősödését, most sem látunk olyan kiemelkedően pozitív hírt, ami elhozná az áttörést. A dollárral szemben most 319,2-nél járunk, míg az angol font 349,5 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand viszont fél százalékos eséssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár piacán ismét a fordulat jelei mutatkoznak, az utóbbi napok euróerősödése kifulladt, csütörtök reggelre 0,2%-kal korrigált a jegyzés, így 1,0959-nél jár, vagyis gyakorlatilag az 1,10-es lélektani szintnél fordult. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,4 százalékkal gyengült.

