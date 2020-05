Megint a kritikus szint felett kezd a forint – Kifulladt az erősödés?

A múlt heti sikertelen kitörés után megint 350 felett jár a forint az euróval szemben, de láthattuk azt is, hogy a 350 legfeljebb lélektanilag fontos szint, valójában 348 körül van az erős támasz az árfolyamban. Egyelőre nem látunk arra utaló jeleket, hogy innen egyhamar ki tudna törni a magyar deviza, ehhez valószínűleg erősebb pozitív impulzusra lenne szüksége.

Kedd reggel 350,65-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal, de tegnap nap közben is nagyjából ennek a szintnek a környékén jártunk. Várhatóan a következő napokban is 350 felett marad majd az euró-forint jegyzés, egyelőre nem látszik, hogy innen ki tudna törni a magyar deviza a 348-as erős támasz áttörésével. A dollárral szemben most 320,84-nél jár a magyar deviza, míg az angol font 392,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis hozzájuk képest egyelőre lemaradóban van a magyar deviza. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,9 százalékos szárnyalásban van.

Az euró megint erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, 0,3 százalékos emelkedés után 1,0925 körül jár a jegyzés. A japán jen eközben 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,4 százalékos erősödéssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images