Lassan a 340-et veheti célba a forint

Újabb minimális erősödéssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ahol viszont már könnyen elakadhat a magyar deviza erősödése. Egyelőre minden azon múlik, kitart-e a jó nemzetközi hangulat, egyelőre optimistának tűnnek a befektetők a gazdaság kilábalásával kapcsolatban.

Hétfő reggel már 344 alatt járt a forint az euróval szemben, a 343,8 körüli árfolyam további minimális erősödést jelentett péntek estéhez képest. Az elmúlt hetekben a magyar deviza megállíthatatlanul erősödik, az egy hónappal ezelőtti szinthez képest már 1,6 százalékot javított, ezzel március közepe óta nem látott szinten jár. A legfontosabb a következő időszakban is a nemzetközi hangulat alakulása lehet, ha marad a befektetők optimizmusa, akkor a forintban is lehet még egy kis szufla 340 környékére. A másik lényeges tényező pedig a magyar kamatkilátások alakulása lehet a befektetők számára, a lengyel és cseh kamatvágások után a piac az MNB esetében is egyre nagyobb eséllyel áraz lazítást, hogy azzal támogassa a gazdaság kilábalását. A dollárral szemben most 304,74-nél járunk, míg az angol font 386,88 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is a forinthoz hasonló minimális erősödéssel kezdték a hétfői napot, az utóbbi hetekben is jó volt a hangulat velük kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a befektetők bíznak a kelet-közép-európai gazdaságok gyors kilábalásában, illetve értékelik azt, hogy minket nem érint kiemelten a válság. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,4 százalékot veszített.

Az euró az utóbbi hetekben szinte megállíthatatlanul erősödött a dollárral szemben, aztán most látszik egy kis megtorpanás. A hétfő reggeli 1,1286 körüli szint 0,05 százalékos dollárerősödést jelent, a múlt pénteken látott 1,14 közeli árfolyamhoz képest pedig már jelentős a korrekció. A japán jen ma reggel 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2 százalékos javulással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images