A forintot is megütötték, ahogy elromlott a hangulat, 345 felett indul a nap

Péntek reggel 345 felett kezdi a napot a forint az euróval szemben miután tegnap nagyon elromlott a nemzetközi hangulat a piacokon, a befektetők ismét elkezdtek a koronavírus-járvány második hullámától tartani. Estére a magyar deviza is 346 fölé gyengült, de a többi feltörekvő deviza is hasonló jelentős eséssel reagált a félelmekre.

A forint 345,67-nél kezdi a pénteki napot az euróval szemben, ez alig jelent változást a csütörtök késő esti szinthez képest. Tegnap este ugyanakkor még jóval 346 feletti szinteket is láthattunk azok után, hogy az amerikai részvénypiacok gyakorlatilag összeomlottak, mivel mindenki a koronavírus esetleges második hullámától tart hirtelen megint. Az elmúlt napokban többször kiemeltük, hogy a forint utóbbi időszakban látott erősödését részben éppen a kedvező nemzetközi piaci hangulat támogatta, ez változott most meg egycsapásra, amit a magyar deviza is megérzett. A dollárral szemben most 305,7-nél járunk, míg az angol font 384,8 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai is megérezték tegnap a hangulat romlását, majd ma reggel próbálnak talpra állni. A lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal erősödött egyelőre az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra egyelőre stagnál a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig fél százalékos erősödéssel kezdett.

A piaci hangulat romlásával a dollár is erősödésbe kapcsolt, már 1,13 közelében jár az euróval szemben, miközben a szerdai Fed-döntés után még 1,14 feletti jegyzéseket is láttunk. Vagyis egyrészt már túlvett lehetett az euró, másrészt a hangulat romlása hozhatta el a fordulatot a dollár piacán. A japán jen ma reggel 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,15 százalékos lecsorgásban volt reggel. A mai nap legfontosabb kérdése egyértelműen az lesz, hogy folytatódik-e a tegnap kezdődött tőzsdei esés és negatív hangulat, ez határozhatja meg a devizapiac irányát is.

