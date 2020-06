Kulcsszintnél kezdi a forint a mai fontos napot

Egyhetes mélypontnál, kulcsfontosságú technikai szint közelében kezdi a mai napot a forint, amikor az MNB kamatdöntése, annak közleménye és az inflációs jelentés főbb számai is megjelennek a délutáni órákban.

Jókora befektetői hangulatromlást okozott az éjszakai órákban az a Peter Navarro Trmp kereskedelmi főtanácsadó által tett, később tompított kijelentés, miszerint „véget ért” a Kínával kötött kereskedelmi megállapodás. A hírre gyorsan reagált Donald Trump amerikai elnök is a Twitterén, így a határidős részvényindexek újra emelkedni tudtak és a forint is 347,5-ről 347-ig vissza tudott erősödni. Ezzel együtt egyhetes mélypont körül ingadozik most a forint az euróval szemben.

Amennyiben megnézzük a napos grafikonon, hogy hogyan áll a forint az euróval szemben, azt látjuk, hogy a csökkenő trendvonalnál jár, miközben alulról teszteli vissza a 100 napos mozgóátlagot (kék vonal). Ha ezeken felfelé átmegy az EURHUF, akkor további forintgyengülési hullám bontakozhat ki, ha viszont akár az MNB felőli mai jelzések támogatják a forint erejét, akkora 345 alatti zónába ereszkedhet az árfolyam. A Portfolio felmérése szerint eseménytelen lesz a mai kamatdöntés, inkább az a lényeges, hogy az új jegybanki inflációs jelentés milyen gazdasági pályát vázol (bemondanak-e ők is recessziós előrejelzést, vagy szerény növekedést tüntetnek fel az anyagban), mert ebből a piaci szereplők arra tudnak visszakövetkeztetni, hogy mennyire laza monetáris politikára készül az MNB idén. Ez pedig visszahathat a forint árfolyamára.

Az euró/dollár a május végén indult nagy menetelés után elakadt a csökkenő trendvonalnál, azóta visszasüllyedés látszik, tegnap volt egy nagyobb elrugaszkodás az 1,12-es szintről felfelé. a ma hajnali Navarrós kommunikációs botrány idején kicsit süllyedt, majd gyorsan visszaemelkedett a legnagyobb devizakereszt.

A forint gyengélkedése és a dollár visszaerősödése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint árfolyam a berajzolt emelkedő trendvonalról emelkedett vissza a kerek 300-as szint közeléből 308-310 közötti tartományba.

