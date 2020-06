Nem lélegezhetünk fel, tovább esik a forint a kamatvágás után

A forint 349,6 körül járt az euróval szemben szerda reggel, ez további minimális gyengülést jelentett kedd estéhez képest. Tegnap a nap második felében 350 felett is járt átmenetileg az euró-forint árfolyam miután az MNB váratlanul 0,75%-ra csökkentette az alapkamatot. A jegybank hangsúlyozta, hogy egyszeri döntés volt a tegnapi, nincs szó kamatvágási ciklusról, ennek ellenére a legnagyobb kérdés mégis az most a szakértők körében, hogy jöhetnek-e további lazítások. És nagyrészt ettől függhet a forint sorsa is, ha további lazítást áraznak a befektetők, akkor könnyen visszatérhetnek a tartósan 350 feletti jegyzések első lépésben. A dollárral szemben most 309 közelében jártunk, míg az angol font 386,5 forintba kerül.

A forint a versenytársakkal szemben is alulteljesítő volt tegnap, ez egyelőre ma reggel is látszik még, hiszen a lengyel zloty alig látható erősödést mutat az euróval szemben, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra szintén minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az euró minimális erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, 0,1 százalékos emelkedés után 1,1321 körül jár most a jegyzés. A japán jen eközben minimálisan gyengült a dollár ellenébven is, akárcsak az angol font.

Címlapkép: Getty Images