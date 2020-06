Elkapkodták a magyar kötvényeket és beszakadtak a hozamok az aukción

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Államadósság Kezelő Központ által meghirdetett összesen 85 milliárd forintnyi államkötvényre összesen 204,1 milliárd forintnyi vételi ajánlat futott be a mai aukciókon, amelyek közül összesen 108,5 milliárd forintnyit fogadott el az előző aukciós hozamoknál jóval alacsonyabb hozamok mellett. Erős volt tehát a kereslet a kötvények iránt, amelyet akár a keddi váratlan kamatvágás, az által keltett piaci várakozások is okozhattak, és ezek a hozamokat is jócskán süllyesztették az előző kibocsátás átlaghozamaihoz képest.