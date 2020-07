Megint megállította a forint esését egy szint és jön vissza

A délutáni forintgyengülés ismét a 355-ös zónában akadt el, így sorozatban harmadszorra is onnan próbál elrugaszkodni a forint. Most már 354 alatt jár au euróval szembeni kereskedés. A jelek szerint azután, hogy tegnap megtört a forint rövid távú gyengülő trendje, ez a 355-ös zóna számít egyre erősebb ellenállásnak az EURHUF árfolyamban. A régiós devizák közül a cseh korona is a forinthoz hasonlóan már 0,1%-os pluszban van ma az euróval szemben, míg a lengyel zloty fél százalékos gyengülést mutat. A dollárral szembeni forintjegyzések 314,3-ig estek.