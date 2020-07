Megint ugrott egyet a forint, közeledünk a 350-es euróhoz

Ahogy a régiós devizák is széttartottak az elmúlt hetekben, főleg a forint relatív alulteljesítése miatt, úgy a koronavírus-járvány terjedési görbéiben is látszik egy széttartás, hiszen a lengyel esetszámok továbbra is viszonylag magasak, a cseh, a horvát, a szerb és a román görbe pedig elkezdett emelkedni. Eközben viszont a magyar görbe stabilan alacsony. Mindez azért lényeges, mert ha túl gyors a görbék emelkedése, felmerülhet újabb korlátozások bevezetése a régiós országokban is, ami a gazdasági károk miatt a jegybanki politikákat és így a devizák árfolyamait is érintheti. A koronavírusos helyzettel kapcsolatban ma friss bejelentés is érkezett a magyar kormány felől:

A régiós devizák egyelőre továbbra is stabilak az euróval szemben és az alábbi ábra arra is rámutat, hogy a forint is kezd visszatérni a régiós mezőnyhöz, hiszen a keddi után szerdán is határozott erősödést produkált, 355 körülről 353 alá tudott erősödni az euróval szemben és ma reggel is ott mozog.

A pénteki amerikai munkaszüneti nap miatt már ma, azaz csütörtök délután közzéteszik fél 3-kor a kiemelten fontos átfogó munkaerőpiaci adatokat. A piac 3,03 millió fős új nem-mezőgazdasági új munkahelyre számít a májusi 2,5 millió fős, óriási meglepetést jelentő adat után. Tegnap az ADP foglalkoztatottsági jelentés jól sikerült, de a vártnál jóval kevesebb magánszektori új munkahely jött létre. A ma délutáni amerikai adatok a piaci kockázati étvágyat és a dollárt jócskán megmozgathatják, ez pedig a dollár/forint árfolyamra is visszahathat, amely ma reggel 313 körül mozog a bankközi piacon.

