Visszagyengült a forint az elmúlt napok nagy menetelése után

Úgy tűnik, hogy működött az a technikai támaszvonal, amelyet délelőtt berajzoltunk a forint euróval szembeni árfolyamára, és ezért állt meg 351 közelében a forint menetelése. Azóta aztán vissza is gyengült a forint, most 352,5 körül jár a kereskedés a bankközi piacon, a dollárral szembe pedig 314 körül mozog az árfolyam. Fontos persze megjegyezni, hogy a régióban a cseh korona és a lengyel zloty is gyengült délelőtt óta 0,2-0,3%-ot, így a forint mai mozgása nem lóg ki a régiós trendből. Az amerikai bankszünnap miatt a délutáni órákban gyengébb kereskedési aktivitásra van kilátás.