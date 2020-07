Stabil a forint, esett a dollár

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhülésében bíznak a kínai befektetők és közben bőséges a tőzsdei likviditás, leginkább ezzel függ össze, hogy ma reggelre 5 éves csúcsra ugrott a vezető kínai tőzsdeindex, ez a hangulat pedig átragadni látszik az európai tőzsdei hangulatra is. A kockázati étvágy erősödése a forintot segíti a hétfő reggeli kereskedésben: pénteken még 353,4-nél zárt a forint az euróval szemben, ma reggel átmenetileg 352 alatt is járt a kereskedés, jelenleg 352,5 körül mozog az árfolyam. Amint látjuk: az utóbbi napok árfolyamára jól ráilleszthetők vonalak, és most a 351-355 közötti tartomány két szélét kell figyelni.

Ha távolabbról nézzük a forint euróval szembeni árfolyamát, az láthatjuk, hogy egy háromszögben halad az árfolyam, amelynek felső szára nincs messze innen, 356 körül húzódik, az alsó szára pedig 345 körül. Ez az a tartomány, amelyben várhatóan a következő időszakban mozog az árfolyam és azt kell nézni, hogy melyik irányba tud majd ebből kitörni. A héten egyébként fundamentális oldalról sok fontos magyar adatot közzétesznek a reggeli makroelőzetesünk szerint, ez pedig muníciót adhatnak az árfolyam akár lényeges elmozdulásához is.

Amennyiben a régiós devizák relatív teljesítményét egy hónapos távon nézzük az euróval szemben, azt láthatjuk, hogy a forint a június közepi váratlan MNB-vágás utáni alulteljesítése kezd megszűnni, nem lóg már ki érdemben a régiós tendenciákból.

A forint dollárral szemben a 320-as szint múlt hónap végi megközelítése után nagyobb kilengések mellett erősödik, átmenetileg 310-nél is járt a múlt héten, ma reggel 312,5 körül hullámzik a kereskedés.

Címlapkép forrása: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for FEI