Újra 354 alatt a forint

Hétfő délelőttől kedd reggelig érdemi forintmozgást nem láttunk, az euróval szembeni jegyzések 352,5 körül ingadoztak, aztán kedden délelőtt hirtelen 354-ig ütötték a magyar fizetőeszközt különösebb hír nélkül. Elképzelhető, hogy ebben a nyári alacsonyabb likviditásnak is van szerepe a külpiaci hangulat romlása mellett. A régiós devizák közül a cseh korona és a lengyel zloty is gyengült kicsit, az orosz rubel pedig már napok óta esik több ok miatt is. Késő délutánra kicsit magára talált a forint, és 354 alá erősödött be az euróval szemben.