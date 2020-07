Eséssel kezdi a napot a forint, 355 felett az euró

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-esetszámok meredek emelkedése a világ számos pontján újra az óvatosságot erősítette fel a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, ennek jeleit már kedden is láttuk, és szerda reggel is ezért gyengélkednek az európai és amerikai határidős részvényindexek és gyengülnek a mi régiónk devizái, köztük a forint is. Utóbbi az euróval szemben már a reggeli kereskedés során a 355-ös szint fölé jutott, azaz egyhetes mélypontra süllyedt. Perceken belül megjelenik a júniusi magyar inflációs adat, az a monetáris politika további irányát illetően is lényeges, így a forintra is kihathat.