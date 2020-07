Hirtelen beletéptek egyet a forintba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szerdán kétszer is megakadt a 356-os szint közelében a forint gyengülési hulláma az euróval szemben, aztán csütörtökön délelőtt és délután is hullámszerű forinterősödés alakult ki. Utóbbi annyira intenzív volt, hogy az euró jegyzései hirtelen 354 körülről átmenetileg 353 alá is leszúrtak. A jelek szerint egy csökkenő trendvonal fordította meg a forint esését tegnap és adott ma lendületet az erősödésnek, igaz a régiós devizák is erősödtek ma kicsit.