Nem tartott ki a forint erősödése, megint gyengülni kezdett

étfő reggel 353 közelében járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából múlt péntekhez képest. A múlt hét közepén látott 356 körüli szinttől érezhetően eltávolodott az árfolyam, viszont a 350-es lélektani szint továbbra is messze van. Az MNB kamatvágásának köszönhetően az utóbbi egy hónapra visszatekintve így is alulteljesítő a forint, a magyar deviza 1,8%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a régióban a lengyel és a cseh versenytársak 0,3-0,4%-kal estek csak vissza. A dollárral szemben most 311,4 körül jártunk, míg az angol font 394,3 forintba kerül.

A régióban ma reggel a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdett az euróval szemben a hétvégi elnökválasztás szoros eredménye után, míg a cseh korona stagnálással indítja a hetet. A feltörekvő piacon a török líra változatlan szinten áll a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,3 százalékkal erősödött péntek estéhez képest.

Folytatja erősödését ma reggel az euró, 0,3 százalékos javulással indítja a hetet a dollárral szemben, így 1,1333 körül jár a jegyzés jelenleg. A japán jenstagnálással, az angol font pedig szintén 0,3 százalékos erősödéssel nyitott a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images