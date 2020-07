Szárnyalás helyett új történelmi mélypont várhat jövőre a forintra

Az eddigi 335-ről 370-re módosította 2021 végi euró-forint árfolyamvárakozását a Commerzbank, vagyis a szakemberek a magyar deviza gyengülésére számítanak jövőre is és akár új történelmi mélypont is jöhet a forint szempontjából.

Májusban és júniusban a koronavírus-járvány enyhülésével és a javuló piaci hangulattal a forint is erősödni tudott, ez a tendencia azonban megfordult, amikor június végén az MNB váratlanul kamatot vágott és további lazítást helyezett kilátásba – kezdi elemzését a Commerzbank. Ráadásul ez egybeesett Nagy Márton alelnök távozásával, ami azt a vélekedést erősíti a piacon, hogy a jegybank azt a kamatcsökkentést hajtotta végre, amit a korábbi alelnök nem akart.

Nagy Márton távozásával az eddiginél is lazább lehet az MNB monetáris politikája és tartózkodhatnak a kamatemeléstől, bármi is történik, akár ha az infláció a cél fölé emelkedik is

- véli Tatha Ghose, a német bank elemzője. Szerinte éppen ezért kell a forint további gyengülésére számítani.

A bank friss elemzésében arra számít, hogy 2021 közepéig a jelenlegi 350-355-ös szinten maradhat az euró-forint árfolyam, majd a jövő év második felében jöhet egy újabb gyengülő hullám, ami aztán akár a 370-es történelmi csúcsig is elrepítheti az év végére az árfolyamot. Ghose szerint jelenleg a legnagyobb kérdés, hogy Nagy Márton távozásával a jegybank hajlandó lesz-e szigorítani, amikor majd eljön az ideje, ez a teszt 2021-ben jöhet.

Szerinte az infláció újra emelkedni kezd majd, a Monetáris Tanács pedig könnyen lehet, hogy vonakodik majd meglépni a szükséges kamatemelést.

