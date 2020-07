Felébresztette a forint szunnyadó támadóit az MNB váratlan húzása

Az utóbbi egy hónapban megint nőtt a külföldi befektetők forint elleni spekulatív pozícióinak állománya – derül ki az MNB szokásos ábrakészletéből. Különösen a meglepő júniusi kamatvágás után volt feltűnő, hogy sokan kezdtek a magyar deviza ellen fogadni, a jelek szerint egyre többen számítanak a forint további gyengülésére, akár új történelmi mélypontra.

Megint indul a forint elleni támadás?

A március-áprilisi forintmélypont után az utóbbi hónapokban enyhült a nyomás a forinton, amiben szerepe volt az MNB lépéseinek is, hiszen áprilisban részben éppen a magyar deviza gyengülésére reagálva gyakorlatilag kamatot emelt a jegybank az eszköztár átalakításával, illetve szimmetrikussá tette a kamatfolyosót.

Ezzel sokáig úgy tűnt, hogy nyugvópontra került a magyar kamat, a forint is szép lassan visszaerősödött, mindenki beárazta, hogy marad a 0,9%-os irányadó ráta. Közben azonban a nagy globális jegybankok, mint a Fed és az EKB is lazítani kezdtek, illetve a régióban is záporoztak a kamatvágások, vagyis relatív értelemben még szigorúbbá vált a magyar monetáris politika. Így pedig az MNB esetében is elkezdtek erősödni a lazításra vonatkozó várakozások.

Ezzel együtt is meglepetés volt, hogy már június végén 15 bázisponttal kamatot csökkentett a Monetáris Tanács. Az MNB ábrakészletének egyik grafikonján jól látszik, mennyire nem számított erre a piac.

Látható, hogy a hitelintézetek napi jelentéseiből összeállított ábrán egészen június végéig többségben voltak a forint mellett felvett pozíciók, aztán hirtelen minden megfordult, a kamatcsökkentés után hónapok óta nem látott roham indult a külföldi befektetők oldaláról a forint ellenében. Ez pedig csökkenő mértékben, de kitartott egészen júliusig. Kedden aztán újabb 15 bázisponttal 0,6%-ra csökkentette az alapkamatot a Monetáris Tanács, de ez már nem jelentett meglepetést, hiszen Virág Barnabás alelnök gyakorlatilag előre bejelentette.

A lazítás persze a forintárfolyamon is megmutatkozott, hiszen június végén 345-ről hirtelen 355-ig gyengült a magyar deviza az euróval szemben. Azóta a 350-355-ös sávban ingadozik a jegyzés, most éppen ennek alsó szélénél a 350-es lélektani határt támadja.

A napi jelentésekből összeállított adatot támasztja alá a külföldi spekulatív pozíciók kumulált állománya is, ami a jegybank adatai szerint az egy hónappal ezelőtti 2686 milliárd forintról 2874 milliárdra hízott. Ez korábban volt 3000 milliárd forint közelében is, majd a tavaszi jegybanki szigorítás után elkezdett csökkenni azzal, hogy megdrágult a forint shortolása.

Két fontos tényező döntheti el a forint sorsát

A múltnál persze fontosabb, mire lehet számítani a forint árfolyamával kapcsolatban a következő időszakban. Alapvetően két tényezőre lehet érdemes figyelni:

Egyrészt a jelenlegi gazdasági visszaesés mélységére és tartósságára. Az MNB is kiemelte keddi közleményében, hogy tartósan romló gazdasági kilátások esetén célzott eszközökkel, a Növekedési Hitelprogrammal (NHP) és a Növekedési Kötvényprogrammal (NKP) élénkítené tovább a növekedést. Az elemzők többsége most arra számít, hogy a második negyedév komoly, akár 10% körüli GDP-visszaesést hozott a magyar gazdaságban, majd onnan a harmadik negyedévtől elindul a kilábalás, kérdés, hogy az mennyire lesz gyors. Szükség esetén ősszel tovább lazíthat a Monetáris Tanács elsősorban az említett nem konvencionális eszközökkel, de persze nem zárható ki a kamat további minimális csökkentése sem. A második tényező az infláció, ami most még nem veszélyeztette a lazítást, bár nem is indokolta azt. Ugyanakkor az elemzők egy része arra számít, hogy az év második felében és 2021-ben megint meglódul a pénzromlás üteme. Akkor pedig nagy kérdés lesz, hogy az MNB hajlandó lesz-e erre reagálni, illetve milyen gyorsan hozza meg az esetlegesen szükséges szigorító lépéseket. Ha nem lépnek időben, akkor könnyen ugyanabba a hibába eshetnek, mint az év elején, amikor a cél feletti infláció mellett fenntartott laza monetáris politika is hozzájárult a forint alulteljesítéséhez és történelmi mélypontra gyengüléséhez.

Vagyis, ha a gazdaság lassú kilábalása miatt a Monetáris Tanács ősszel tovább lazít, illetve nem reagál elég gyorsan az emelkedő inflációra, akkor jöhetnek még rázósabb időszakok a forint számára.

Nagyrészt ennek köszönhető, hogy a közelmúltban a Commerzbank elemzője például 370-re módosította előrejelzését az euró-forint árfolyamot illetően 2021 végére. A keddi kamatdöntés Tatha Ghose szerint csak megerősítette azt a vélekedését, hogy az infláció alakulásától függetlenül az MNB tartósan befagyasztja az alapkamatot nulla százalék közelében, ez pedig középtávon a forint árfolyamára is nyomást helyezhet majd.

Az OTP Bank elemzői friss kommentárjukban azt emelik ki, hogy szerintük a kamat hosszú ideig a jelenlegi alacsony szinten maradhat, ugyanis az első negyedév végén már tapasztalhatta az MNB, milyen az, amikor az alacsony relatív kamatszint nyomás alá helyezi a forintot, és ezt a jövőben szeretné elkerülni.

Az OTP szerint a keddi megegyezés az EU-költségvetésről javíthatja a piaci hangulatot, az MNB pedig tovább lazíthat, ha a forint 350 alá erősödik az euróval szemben a következő időszakban.

