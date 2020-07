Áttörte a falat a forint és egyéves csúcsra ért a dollárral szemben

A dollárral szemben már múlt héten áttört egy fontos technikai akadályt a forint és mára egyéves csúcsára ért, az euróval szemben pedig a tegnapi nappal tört át egy technikai falat és így pénteken további lendületet vett, így egyhavi csúcsra kapaszkodott. Közben a török líra mellett az orosz rubel napok óta csúnyán esik, az orosz fizetőeszköz hónapok óta nem volt ilyen gyenge a vezető devizákkal szemben.

A német és amerikai után ma a francia, olasz és a spanyol második negyedéves GDP-adatok előzetes értékeit is megtudtuk, ezekből jól kirajzolódik, hogy negyedéves alapon mintegy 10%-os zuhanást váltott ki a koronavírus, amelyek után nem lesz könnyű a kilábalás és nem is egységes ez mindenhol. Az európai tőzsdéket ezek az adatok eléggé megviselték főleg tegnap, ez pedig kockázatkerülést jelez a befektetői közösségben, ami a magasabb kamatozású, de kockázatosabbnak értékelt feltörekvő piaci devizákat is megviseli. Ezt jelzi az, hogy a török líra mellett az orosz rubel is napok óta jelentősen gyengül, amiben a rossz európai makroadatok kockázati étvágyat rontó hatása mellett a rekord alacsony orosz alapkamatnak és a várható Joe Biden-győzelem miatt növekvő oroszellenes szankciók beárazásának is szerepe lehet. A régiós devizák mezőnye így elég látványosan szétvált az eruóval szemben. A forint-zloty-korona hármas szépen fokozatosan erősödik, részben a múlt heti EU-csúcs eredményei miatt is, míg a rubel, líra és újabban a rand esik.

A forint ebben a külső környezetben szerdán határozott erősödést mutatott 345-ig az euróval szemben, majd a csütörtöki kereskedésben egy kilengés mellett szintén erősen zárt, ma pedig tovább tudott erősödni, így már 344,3-nál jár, ami egyhavi forintcsúcsot jelent.

Ha megnézzük a technikai képet, a tegnapi nappal már alatta tudott zárni a napos gyertya az idei évi emelkedő trendvonalnak, azaz áttörte ezt az akadályt a forint, ma pedig kicsit tovább erősödött, de 343-nál újabb akadály tornyosul előtte: a 200 napos mozgóátlag, alatta pedig 342,5-nél egy támaszszint. Egyelőre tehát korlátozott tér látszik a forint további erősödésére.

Az EU-csúcs óta hanyatló dollár miatt vele szemben a forint nagyon jól teljesített az utóbbi napokban, 300 felettról tegnapra már átmenetileg 290 alá bukott a jegyzés a bankközi piacon, azaz új kétéves csúcsra ért a forint. Ma délben 290,5 körül jár a kereskedés.

