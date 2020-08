Kifulladt az euró ereje, lefordult a forint is

A forint csütörtök reggel 344,9-nél jár az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. Az utóbbi napokban már láthattuk, hogy a jelenlegi szinttől nehéz tovább erősödnie a magyar devizának, a 344-es szint áttöréséhez és az esetleges 340-ig kapaszkodáshoz újabb komoly lendületet kellene kapnia a forintnak. A dollárral szemben most 290 körül járunk, míg az angol font 381,66 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdtek reggel az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnál.

Az euró utóbbi időszakban látott szárnyalása nem csillapodik ma reggel sem, a dollárral szembeni jegyzés 1,19 felett is járt az utóbbi percekben. Most is 1,19 környékén ingadozik az árfolyam, ami 0,3 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen eközben 0,1 százalékkal, az angol font pedig 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images