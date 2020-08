Folytatódik a forint botladozása, ütik tovább a törököket

Gyengüléssel kezdett péntek reggel a forint az euróval szemben, 347-nél jár a jegyzés. Közben az utóbbi napokban megint komoly nyomás alá kerülő török lírát ma sem engedik el a befektetők, további esés látszik.

Péntek reggel 347 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-kal volt magasabb a tegnap esti árfolyamnál. Az utóbbi hetekben elsősorban a nemzetközi hírek mozgatták a forint árfolyamát, egyrészt az euró-dollár árfolyam alakulásával mozogtunk párhuzamosan, másrészt most a török líra bizonytalanította el a feltörekvő piaci befektetőket. A dollárral szemben most 293 közelében járunk, míg az angol font 384,5 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is gyengüléssel kezdte a napot, főleg utóbbi esetében mondható érdemlegesnek a 0,3%-os visszaesés az euróval szemben. Említettük már, hogy az utóbbi napokban a feltörekvő piaci hangulatot elsősorban a török fejlemények határozzák meg, a líra tegnap a dollárral szemben is történelmi mélypontra került. Egyelőre ma reggel is folytatódik a gyengélkedése, 0,8%-ot veszített a dollárral szemben. A szakértők rövidtávon nem is számítanak arra, hogy enyhülne a nyomás Törökországon, vagyis bőven lehet még tér felfelé a dollár-líra árfolyamban. Erről bővebben:

Röviden az euró-dollárról is szót ejtettünk már, az utóbbi időben főleg az euróval párhuzamosan tudtak erősödni a régiós devizák, köztük a forint is. Most viszont megtorpanni látszik ez a folyamat, ami a forinton is megmutatkozott. Ma reggel 1,1841 körül járt a jegyzés, ami 0,3%-os dollárerősödést jelentett csütörtök estéhez képest. A japán jen stagnálással, az angol font pedig 0,2%-os gyengüléssel kezdett az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images