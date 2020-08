Megint 345 alatt próbál tovább kapaszkodni a forint

Egyelőre minimális elmozdulással kezdi a napot a forint az euróval szemben, kedd reggel 345 alatt jár a jegyzés. Közben az euró-dollár sem mozdul egyelőre jelentősen, kivárnak a befektetők.

Kedd reggel 345 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a hétfő esti árfolyamnál. A forint piacán továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat, az euró-dollár árfolyam mozgása határozza meg az irányt, a hét végén jönnek fontosabb magyar adatok, amik a forint sorsát is befolyásolhatják. A befektetők persze a ma reggel érkező inflációs adatra is figyelnek, ami szintén hatással lehet a forint árfolyamára. A dollárral szemben most 294 körül járunk, míg az angol font 384,15 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett, vagyis egyelőre nem lóg ki a sorból a magyar deviza. A feltörekvő piacon a török lírán enyhült a nyomás, ma 0,2 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, miközben a dél-afrikai rand hasonló mértékben gyengült.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látszik nagy mozgás, 1,1733 körül jár a jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezik a hétfő estivel. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font stagnál.

