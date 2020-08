Új mélypontra küldte az MNB-bejelentése a forintot – Meddig eshet?

A forint az augusztus 14-én közzétett, a régióban legmélyebb recessziót jelentő második negyedéves magyar GDP-adat óta gyengülő pályára került, mert a piac elkezdett arra készülni, hogy az MNB további lazítás felé mozdulhat el, hogy támogassa a gazdaságot. A még napokkal korában megjelent, váratlanul nagyot ugró magyar inflációs adat viszont inkább azt a nézetet erősítette, hogy az MNB-nek óvatosnak kell lennie, hiszen akár tartósan is kiugorhat az infláció a jegybanki toleranciasávból a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülés mellett.

Ezt a kettős szorítást jártuk körbe a hétfői elemzői felmérésünkben is, amelyben a piaci szakértők azt vázolták, hogy a jegybank nem fog hozzányúlni a 0,6%-ra vágott irányadó rátához, de jelzést tehet a további óvatos lazítás felé. Aztán ehhez képest egy kicsit határozottabb lett a jegybanki jelzés azzal, hogy az eddigi heti 15-20 milliárd forintnál több állampapírt tervez venni a jövő héttől.

Ez nyilván összefügg azzal, hogy a kormány a járvány miatt jócskán megemelte az idei deficitcélját, amit meg is kell finanszírozni és ehhez jelent segítséget a hozamgörbe hosszabb végének megtámogatásán (a hozamok kontrollján) keresztül az MNB mai bejelentése. Ha az így a piacra bepumpált plusz pénzt nem sterilizálja (teljes mértékben) a jegybank, akkor ez határozott monetáris lazításként értelmezhető lépés és ez így érthetően gyengíti a forintot, de ha sterilizál, akkor is lehet ilyen hatása, mert a hosszabb hozamokat is tartósan alacsonyan tarthatja, vagy süllyesztheti a jegybank lépése (amellett, hogy a 0,6%-os irányadó rátát ma is deklarált módon nem akarja tovább vágni a jegybank).

Minderre készülve a forint tegnap már kilépett abból a háromszögből, amelyben korábban hetekig mozgott. A háromszög felső szárát jelentő csökkenő trendvonal 352 körül felfelé áttörése után nagyobb tér nyílt meg a forintgyengülés előtt. Kedd délután az MNB bejelentéseinek hatására 354 fölé lendült az euró jegyzése, aztán a "nem lesz további vágás" az irányadó rátában üzenet hatására elkezdett visszaerősödni.

Első hullámban a 356-357-es tartomány lehet a megálló az EURHUF-ban, aztán a kerek 360-as szint következhet, ami egyúttal a tavasszal látott forinterősödési hullám 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintjét jelenti. Ha pedig azon is átmenne felfelé az árfolyam, akkor bizony a tavasszal kialakult eddig forint történelmi mélypontra, a 370-es euróra kezdenének el koncentrálni a befektetők.

A forint egyébként már a mai esés előtt is egyre jobban kezdett kilógni a régiós devizák mezőnyéből, a folyamat a magyar GDP-adat közzétételével indult, miután a régiós országok közül a legnagyobb esést szenvedte el a magyar gazdaság a második negyedévben.

A forint a mai esésével, illetve a dollár utóbbi napokban látott erősödésével már csaknem elérte alulról a kerek 300-as szintet a dollár/forint árfolyam a bankközi piacon. Itt is egyhavi forintmélypontról beszélhetünk tehát.

