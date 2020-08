Nagyot fordult a hétvége előtt a forint, de még nem menekült meg

A jelentős gyengülés után pénteken menetrendszerűen fordult a forint, 353 közelében is járt az euró jegyzése. Hétfő reggel innen megint inkább a gyengülés felé hajlik a magyar deviza, így korai lenne arról beszélni, hogy megmenekült volna a forint.

Hétfő reggel 354,2-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Az utóbbi időszak intenzív gyengülése után már technikailag is időszerű volt a korrekció, ami meg is érkezett pénteken, 356,5-től353 környékére esett az euró jegyzése. Innen aztán a jelek szerint megint inkább a gyengülés felé hajlik a forint. A dollárral szemben most 297,64-nél járunk, míg az angol font 396,95 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand alig mozdult.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban is alig látni érdemi mozgást, az 1,19-es szinttől alig tud elmozdulni a jegyzés. A múlt héten a Fed bejelentése gyengítette ismét a dollárt, a jegybank ugyanis bejelentette, hogy átalakítja inflációs célkövetési rendszerét, ami a szakértők szerint hosszú távon alacsonyabb kamatokkal, és így gyengébb dollárral járhat a devizapiacon. Ma reggel egyelőre minimális, 0,05%-os korrekciót látunk, miközben a japán jen 0,25%-kal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,15%-ot veszített.

