Ütik tovább a forintot a magyar koronavírusos esetszám rekordja után

Miután átvitte az EURHUF a 356,7 körüli eddigi ellenállást, nagy lendülettel tovább emelkedik és azóta további 2 egységgel feljebb ment az árfolyam, azaz esik tovább a forint. Az imént csaknem 359-nél születtek kötések, azaz április eleje óta, öt hónapja most a leggyengébb a forint. Közben a régiós devizák közül csak a lengyel zloty gyengült ekkorát, mint a forint (0,7%), a cseh korona 0,3%-os eséssel megúszta egyelőre. A Reuters piaci összefoglalója szerint a tegnap délután 4 órási, vártnál jobb ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser index adat (56 pont 54,6 pont helyett) adott lendületet a 2,5 éves mélyponton szédelgő dollárnak az euróval szemben (azóta 1,1980-ról 1,1860-ig ugrotta zöldhasú) és a dollár erősödése fáj most a régiós devizák között például a forintnak.

Meglátásunk szerint emellett az is szerepet játszik a forint esésében, illetve napok óta látott enyhe régiós alulteljesítésében, hogy a rekordra ugró magyar koronavírusos esetszám miatt a piac elkezdte árazni a korábban gondoltnál rosszabb magyar gazdasági teljesítményt, ami laza monetáris és fiskális politika felé mutat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen ma fogalmazott erősen, amikor azt mondta, hogy meg kell akadályozni a magyar gazdaság újbóli részleges leállását a koronavírusos esetszám megugrása mellett is. Ez arra utal, hogy a kormány is tarthat az esetleges további szigorító intézkedések gazdasági hatásairól, amely intézkedésekre egyébként tegnap is javaslatot tettek járványügyi szakértők.

A forint egyhavi távon közel 4%-ot esett az euróval szemben, a gyengülési hulláma augusztus közepén a közzétett gyenge magyar GDP-adat után indult, amikor felerősödtek a piacon azok a várakozások, hogy az MNB lazító lépést tesz a gazdaság támogatása érdekében. Azóta ez egyébként be is következett a kötvényvásárlási terve megemelésével (ami segít megfinanszírozni az államnak a magasabb kötvénykibocsátást) és hétfőn Matolcsy György MNB-elnök amellett érvelt, hogy 2022-ig el kell engedni a költségvetési hiányt és így az adósságszámokat is, hogy támogatni lehessen a gazdaságot a járvány idején. Amint már hétfői gyors elemzésünkben rámutattunk, ez is hozzájárult a forint aznapi eséséhez. A rekordra ugró mai új fertőzéses esetszám mellett az ilyen jelzések még inkább hozzájárulhatnak a forint gyengüléséhez, mert tartósan extrém laza monetáris politika fennmaradása felé mutatnak, hogy támogassák a gazdaságot a gyenge exportértékesítési lehetőségek mellett is.