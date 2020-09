Kitart 360 alatt a forint, de megint a gyengülés felé kacsingat

Csütörtökön 357 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis egyelőre sikeresen távolodott el a 360-tól a magyar deviza. A tegnapi inflációs adatnak nem volt említésre méltó hatása, de inkább a gyengülés felé mozdult enyhén a forint. A nemzetközi befektetők ma elsősorban az EKB kamatdöntésére figyelnek, ez pedig az euró-dollár árfolyamon keresztül a magyar devizára is hatással lehet.

A forint 357 körül járt csütörtök reggel az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából a szerda esti árfolyamhoz képest. A forint a hét elején tudta áttörni a 360-as lélektani határt egy hirtelen erősödéssel, most ott próbálja megvetni a lábát. A kísérlet egyelőre sikeresnek tűnik, hiszen eltávolodtunk a 360-as határtól. Az viszont nem jó hír, hogy innen megint a gyengülés felé kúszik a forint, tegnap is kis lépésekkel botladozott a magyar deviza, illetve ma reggel is inkább a felfelé irány tűnik valószínűbbnek az euró-forint árfolyamban. A dollár jegyzése most 301,8-nál jár, míg az angol font 392,5 forintba kerül.

Egyelőre a régióban a forint versenytársai sem mutatnak komoly elmozdulást, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra minimális erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékkal gyengült.

A nap legfontosabb devizapiaci eseménye egyértelműen az EKB kora délutáni kamatdöntő ülése lesz, mely az euró-dollár árfolyamon keresztül a teljes piacra hatással lehet. A szakértők egyelőre arra várnak, hogy a Fed legutóbbi forradalmi bejelentése az inflációs célkövetés átalakításáról hogyan hat majd az európai jegybankra, elindulnak-e hasonló irányba, vagy tesznek-e rá utalást legalább. A másik dolog, amire figyelhetnek a befektetők, hogy megjelenik az EKB új makrogazdasági prognózisa is, kérdés, hogy az idei gazdasági visszaesésre vonatkozó becslést tovább rontják-e, illetve milyen inflációs pályát vetítenek előre. Reggel egyébként az euró 0,2%-kal erősödött, de ezzel sem változott az utóbbi napok nagy képe: 1,20 körül megtorpant az európai deviza szárnyalása, majd onnan 1,18-ig korrigált az árfolyam. Jelenleg 1,1828-nál jár. A japán jen közben alig mozdult, az angol font pedig 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

