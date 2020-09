Ugrik a forint az MNB csendes kamatemelésére

Bár kedden is volt kamatdöntő ülés és friss inflációs jelentés, illetve ma is tartott egy konferencián beszédet Matolcsy György jegybankelnök, de mégis szép csendben jelentette be az MNB a kvázi-kamatemelését az egyhetes betéti tenderekről szóló oldalán. A táblázatban a mára meghirdetett tendernél már nem 0,6%-os, hanem 0,75%-os kamatot látunk, azaz ilyen kamat mellett fogad majd be ajánlatokat a piaci szereplőktől. Ez gyakorlatilag az irányadó ráta megemelését jelenti (amiről hivatalosan nem a Monetáris Tanács, hanem az igazgatóság dönt). A keddi kamatdöntő ülés utáni online sajtótájékoztatón Virág Barnabás MNB-alelnök többször is jelezte már, hogy az egyhetes betéti tenderen a felkínált kamat mértéke eltérhet a 0,6%-os irányadó rátától és az aktuális mértékről hetente dönt az igazgatóság. Ez a változtatás történt tehát most meg, és ennek a kvázi-kamatemelésnek a hírére a forint azonnal mintegy 2 egységgel 363,7-ig erősödött az euróval szemben. A lépés időzítése egyértelműen amiatt született, mert a délelőtti kereskedésben a forint már vészesen megközelítette az eddigi történelmi mélypontját az euróval szemben, ami tavasszal 370 közelében volt. A ma kialakult csaknem féléves forintmélypont 366,5-nél volt.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start