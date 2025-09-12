Lehet, hogy csak most robban be igazán az év legizgalmasabb tőzsdei sztorija!

Egyáltalán nem járt rosszul, aki idén a nemesfém-piacon fektette be a pénzét, hiszen a geopolitikai feszültségek felerősödésének, a költségvetési hiányok megugrásának, a globális vámháború fokozódásának, az egyre kedvezőtlenebb amerikai gazdasági kilátásoknak és a trendszerűen gyengülő dollárnak köszönhetően előtérbe kerültek a klasszikus menekülőeszközök a tőzsdéken.
Olyannyira, hogy szinte napról napra dönti az új történelmi csúcsokat az arany, de a jóval kisebb piaci kapitalizációjú ezüst is jól szerepel, sőt: az arany 39 százalékos emelkedése mellett a "kistestvér" már 45 százalékkal került feljebb 2025-ben.
A lényeg: több okunk is van azt feltételezni, hogy ez még közel sem jelenti a kibontakozóban lévő rali végét.
