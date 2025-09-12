Lehet, hogy csak most robban be igazán az év legizgalmasabb tőzsdei sztorija!

Ha valaki közelről figyeli a világszintű gazdasági és geopolitikai folyamatokat, akkor nem olyan meglepő a számára, hogy nagy szárnyalást követően új történelmi csúcsra került az arany árfolyama. Akik viszont későn eszméltek, azok nincsenek most könnyű helyzetben, hiszen a csúcson senki nem szeret befektetni. Van viszont egy jó hírünk: az arany "kistestvéreként" is emlegetett ezüstnél még messze vannak a történelmi csúcsok, ráadásul több okunk is van azt gondolni, hogy a mostani árszintről még további, meredek felpattanás várható. Éppen ezért elemzésünkben megnézzük, hogy milyen izgalmas ezüstpiaci befektetési lehetőségek adódnak.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Egyáltalán nem járt rosszul, aki idén a nemesfém-piacon fektette be a pénzét, hiszen a geopolitikai feszültségek felerősödésének, a költségvetési hiányok megugrásának, a globális vámháború fokozódásának, az egyre kedvezőtlenebb amerikai gazdasági kilátásoknak és a trendszerűen gyengülő dollárnak köszönhetően előtérbe kerültek a klasszikus menekülőeszközök a tőzsdéken.

Olyannyira, hogy szinte napról napra dönti az új történelmi csúcsokat az arany, de a jóval kisebb piaci kapitalizációjú ezüst is jól szerepel, sőt: az arany 39 százalékos emelkedése mellett a "kistestvér" már 45 százalékkal került feljebb 2025-ben.

A lényeg: több okunk is van azt feltételezni, hogy ez még közel sem jelenti a kibontakozóban lévő rali végét.