Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása.Műsorunk első részében Paks II-vel foglalkozunk. Váratlanul megnőtt ugyanis a beruházást övező bizonytalansági faktorok száma, így ismét felmerül a kérdés: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorainkban? Az Európai Unió Bíróságának legfrissebb ítéletét Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével vizsgáljuk meg.



Adásunk második részében Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét az Otthon Start és a 3%-os lakáshitelének első két hetének tapasztalatairól kérdezzük. Felbolydult ugyanis a lakáspiac, mindenki vesz vagy elad, az ingatlanközvetítők kétszer annyi lakást, házat mutatnak meg, mint korábban.

