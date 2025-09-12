  • Megjelenítés
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása.Műsorunk első részében Paks II-vel foglalkozunk. Váratlanul megnőtt ugyanis a beruházást övező bizonytalansági faktorok száma, így ismét felmerül a kérdés: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorainkban? Az Európai Unió Bíróságának legfrissebb ítéletét Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével vizsgáljuk meg.

Adásunk második részében Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét az Otthon Start és a 3%-os lakáshitelének első két hetének tapasztalatairól kérdezzük. Felbolydult ugyanis a lakáspiac, mindenki vesz vagy elad, az ingatlanközvetítők kétszer annyi lakást, házat mutatnak meg, mint korábban.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek: 

  • Intro - (00:00)
  • Paks 2 - (01:23)
  • Otthon Start - (14:14)
  • Tőkepiaci kitekintő - (23:08)

Címlapkép forrása: Shutterstock

