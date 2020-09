Nincs igazi lendület a forintban a csendes MNB-kamatemelés után

Míg az irányadó rátát továbbra is a 0,6%-os szinten tartotta keddi ülésén az MNB, már akkor is jelezte, hogy a csütörtökönként megrendezésre kerülő egyhetes betéti tenderén egyedileg állapítja meg a felkínált kamatot, ami így eltérhet az irányadó rátától. Ez be is következett tegnap – először volt erre példa -, hiszen a meghirdetett kamat 0,75% volt, azaz gyakorlatilag az effektív kamatnál emelés történt. Ennek hírére a forint azonnal erősödött 365,6-ról 2 egységgel, majd egy nagyobb csapkodást követően estére 363,5 körülig jutott. Ma reggel aztán folytatódott a forint erősödése, 362,5-ig buktak a jegyzések a bankközi piacon, miközben a tegnap esti amerikai részvénypiaci csapkodás után nincs igazán jó hangulat a világ tőzsdéin. Ezt főként a koronavírus második hullámának és az abból eredő korlátozások terjedésének beárazásával lehet magyarázni, ami sok cég üzleti kilátásait rontja.

Amennyiben folytatódik a forint erősödése, a 361,6-os szint lehet az első komolyabb megálló (támasz), majd a csökkenő trendvonal, ami 360,7 körül jár jelenleg.

A régiós devizák között a forint az utóbbi egy hónapban 4% közeli mértékben gyengült az euróval szemben, a többiek is csaknem ennyit és most a kamatemelés mellett elkezdett ebből kicsit visszaerősödni. Nagy kérdés, hogy ez meddig tart ki. A törököknél nyilván más a helyzet (sokkal rosszabb, devizatartalék-elégségességi kérdések is felmerültek), ezért kellett erőteljes kamatemelés, ami most meglódította a lírát.

Az euró esése tegnap este megfordult a dollárral szemben, a jegyzések 1,1630-ról 1,1680-ig emelkedtek és ma reggel is itt járnak. A dollár kis gyengülése és a forint erősödése miatt a dollár/forint jegyzések a tegnap reggeli 314,5-ről mostanra 310,5-ig süllyedtek a bankközi piacon.

Címlapkép forrása: Getty Images