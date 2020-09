Alig reagált a forint a Moody’s pénteki váratlan lépésére

Minimális erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben, vagyis egyelőre nincs érdemi piaci hatása annak, hogy péntek késő este a Mooody’s meglepetésre pozitívra javította a magyar adósbesorolás kilátását. A magyar deviza továbbra is 360 felett jár az MNB múlt heti kamatemelése után, a héten is a jegybank egyhetes betéti tenderére figyelhetnek a befektetők.

Hétfő reggel 363,2 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a magyar deviza nem reagált érdemben a Moody’s váratlan kilátásjavítására, várhatóan a hitelminősítő lépésének nem is lesz komolyabb piaci hatása. Sokkal fontosabb lehet a héten is, mit lép majd az MNB azt követően, hogy múlt csütörtökön 15 bázisponttal 0,75%-ra emelte az egyhetes betét kamatát, amivel gyakorlatilag monetáris szigorítást hajtott végre. A héten ennek az eszköznek felértékelődik a jelentősége, könnyen hatással lehet a forint további sorsára is a csütörtöki tender. A dollárral szemben reggel 312,25-nél jártunk, míg az angol font 399 közelében állt.

A forint régiós versenytársai sem mutatnak egyelőre komolyabb elmozdulást, a lengyel zloty és a cseh korona a forinthoz hasonló mérsékelt erősödéssel kezdték a napot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékos gyengüléssel kezdi a hetet a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,6 százalékkal erősödött.

Az euró-dollár árfolyam ingadozása is nagyban befolyásolhatja a forint sorsát, az utóbbi időben az amerikai deviza korrekciója is hozzájárult a majdnem rekordmélységbe gyengülő forinthoz. Ha folytatódik a dollár erősödése, az rossz hír lenne a feltörekvő piacoknak, így a forintnak is, márpedig erre van esély, mivel a piacon egyre erősebb az EKB további kamatcsökkentésére vonatkozó pletyka. Hétfő reggel egyelőre nagy elmozdulást nem látunk, 1,163 körül jár a jegyzés. A japán jen és az angol font pedig közben 0,2%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images