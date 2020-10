Meg tudja vetni a lábát 360 alatt a forint?

Rég nem látott szárnyalást produkált tegnap a forint, így 360 alatt kezdi a pénteki napot. Elsősorban az MNB üzenetei lehettek kedvező hatással a magyar devizára, bár a régiós versenytársak is hasonló erősödést mutattak, ami az általános hangulatjavulás jele.

Gyengüléssel kezd péntek reggel a forint, most 359,6 körül jár az euróval szemben, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnap estinél. Persze így sem panaszkodhatunk, hiszen csütörtökön kéthetes csúcsra húzták a forintot, onnan korrigál most kicsit. Érdekes volt a csütörtöki erősödés, hiszen első ránézésre az MNB délutáni üzenetei erősítették a devizát, Virág Barnabás alelnök ugyanis egyértelműen leszögezte, hogy nem nézik jó szemmel az inflációs kockázatok fokozódását, és készek bármilyen eszközzel harcolni ez ellen. Vagyis ennek alapján forint-specifikus tényezők okozhatták a nagy szárnyaslást. Ugyanakkor a lengyel zloty szinte hajszálra ugyanennyit erősödött, és a cseh korona sem sokkal maradt el tőle. Így most nehéz eldönteni, hogy valóban a jegybank verbális intervenciója volt a kulcs, vagy a globális hangulat javulásával erősödött a forint. A következő napok legfontosabb kérdése az lehet, hogy a 360-as lélektani határ alatt tud-e maradni a magyar deviza, vagy annyira azért még nem erős. A dollár jegyzése péntek reggel 306,65-nél járt, míg az angol font 394,6 forintba került.

Említettük, hogy tegnap a forint versenytársai is jelentősen erősödni tudtak, ma reggel egyelőre a lengyel zloty 0,2%-os, a cseh korona pedig 0,35%-os gyengüléssel kezd, vagyis a korrekció is általánosnak tűnik. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 1%-kal gyengült a dollárral szemben.

A globális hangulat fordulását jelzi a dollár erősödése is, az amerikai deviza egyelőre 0,2%-os javulásban van az euróval szemben, így lassan megint az 1,17-es szintet közelíti. A japán jen féll százalékos erősödéssel, az angol font pedig 0,2 százalékos gyengüléssel kezdi a napot a dollárral szemben.

