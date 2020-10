Van még visszaút a forintnak a történelmi mélypont előtt?

Csütörtökön 365 felett is járt a forint az euróval szemben, vagyis megint kézzelfogható közelségbe került a 370-es történelmi mélypont a magyar deviza szempontjából. Egyelőre próbál magára találni a forint, azonban a negatív nemzetközi hangulatot látva nem biztos, hogy lesz elég ereje.

Péntek reggel 364,45-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a csütörtök esti jegyzéshez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap 365 felett is járt az euró-forint jegyzés, majd onnan próbál most visszakapaszkodni a magyar deviza. Persze még így sem lélegezhet fel, hiszen kézzelfogható közelségben van a március végén látott 370-es rekordárfolyam. A nemzetközi hangulat pedig továbbra sem kedvez a forintnak, így nehéz lesz visszakapaszkodnia. A dollárral szemben most 311,57-nél járunk, míg az angol font 401,5 forintba kerül.

Az utóbbi napokban nem csak a forint, hanem a többi régiós deviza is gyengült az euróval szemben, ma reggel egyelőre a lengyel zloty mutat további 0,25%-os esést, a cseh korona 0,1 százalékkal erősödni tud. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnál.

A dollár tovább erősödik, reggel már 1,17 alá ment az euróval szemben, ami további 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. A feltörekvő devizáknak nem tesz jót az amerikai fizetőeszköz erősödése, részben ennek köszönhető a kelet-közép-európai piac szenvedése is. A japán jen 0,1 százalékkal erősödni tudott a dollárral szemben ma reggel, míg az angol font szintén minimális javulást mutat a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok ellenére is.

