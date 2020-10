Bámulatosan jól tartja magát a forint – Mi lehet mögötte?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Meglepően stabil a forint az utóbbi napokban az euróval szemben amellett is, hogy a vezető tőzsdék tegnap mélyrepülést mutattak, a török líra új történelmi mélypontra bukott és a koronavírusos esetszámok felfutása a gazdasági kilátásokat is rontja. Mindez egyébként nem egyedi eset: a régióban a cseh korona és a lengyel zloty is stabil, noha ott már tényleges kijárási korlátozások is vannak sok régióban. A magyarázat az lehet, hogy a piac ezek gazdasági kilátásokat rontó hatását részben már beárazhatta, de ezzel együtt is benne van a levegőben az, hogy tovább esnek a régiós devizák, így a forint is bármikor új történelmi mélypontra bukhat.