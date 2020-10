Meddig eshet a forint, ha átvinné a 370-es szintet az árfolyam?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány második hullámának jelentős felerősödésével és az Európa-szerte szaporodó lezárásokkal, kijárási korlátozásokkal a forint is újabb leértékelési nyomás alá került az utóbbi napokban, így csütörtök reggel már csak fillérekre járunk attól, hogy új történelmi forintmélypontról beszéljünk az euróval szemben. Ez 369,5-ös szint felett következne be. Megnéztük hát, hogy milyen fogódzókat találunk a technikai elemzés tárházában a címben feltett kérdésre. Három potenciális árfolyamszintet is megjelölünk a különböző megközelítések alapján.